Лиштван Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиштван Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Лиштван Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Лиштван Мария

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лиштван Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Лиштван Мария

Рождение ребёнка
10.08.1937

Дочь: Белоцкая Мария (баба Маня) Яковлевна

Мать ребёнка: Лиштван Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лиштван Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Лиштван Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашковская Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Лиштван Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лиштван Мария

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