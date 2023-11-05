Лиштван Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Лиштван Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Лиштван Мария
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Лиштван Мария
Рождение ребёнка
10.08.1937
Дочь: Белоцкая Мария (баба Маня) Яковлевна
Мать ребёнка: Лиштван Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лиштван Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Яковлевна
Мать ребёнка: Лиштван Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашковская Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Лиштван Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лиштван Мария