Романцева (Ускова) Прасковья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романцева (Ускова) Прасковья Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Романцев Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Романцев Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
26.09.1898

Дочь: Романцева Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Романцев Григорий Тимофеевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1903

Дочь: Романцева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Романцев Григорий Тимофеевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1904

Сын: Романцев Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Романцев Григорий Тимофеевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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