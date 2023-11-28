Романцева (Ускова) Прасковья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Романцев Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Романцев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.09.1898
Дочь: Романцева Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Романцев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.02.1903
Дочь: Романцева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Романцев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.07.1904
Сын: Романцев Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Романцев Григорий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно