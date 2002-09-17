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Павлов Вячеслав Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1939

Дата смерти

17.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1939

Отец: Павлов Пётр

Мать: Павлова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
17.09.2002