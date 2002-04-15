Ремизова (Яковлева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремизова (Яковлева) Мария Николаевна

Место рождения

п. Архангельский Первомайский район Тамбовская область

Дата рождения

19.07.1938

Дата смерти

15.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1938

Отец: Яковлев Николай Андреевич

Мать: Яковлева Матрена Тихоновна

п. Архангельский Первомайский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.06.1961

Сын: Ремизов Александр Викторович

Отец ребёнка: Ремизов Виктор Дмитриевич

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремизов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Ремизов Виктор Дмитриевич

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремизов Виктор Дмитриевич

Смерть
15.04.2002