Ремизова (Яковлева) Мария Николаевна
Место рожденияп. Архангельский Первомайский район Тамбовская область
Дата рождения19.07.1938
Дата смерти15.04.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1938
п. Архангельский Первомайский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.06.1961
Сын: Ремизов Александр Викторович
Отец ребёнка: Ремизов Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремизов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Ремизов Виктор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.2002