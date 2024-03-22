Филат Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филат Федорович

Место рождения

Теляково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1706

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Отец

Около 1681 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Федор

Мать: не указана

Теляково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-7G6?i=114&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Дарья Филатовна

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Теляково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9X7T?i=1115&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530 пом. федот васильевич дубасов Видимо, дубровский РС4 № 19?
Смерть
1770
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-7G6?i=114&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530
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