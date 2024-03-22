Филат Федорович
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Федор
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-7G6?i=114&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Дарья Филатовна
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9X7T?i=1115&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530 пом. федот васильевич дубасов Видимо, дубровский РС4 № 19?
Смерть
1770
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-7G6?i=114&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530