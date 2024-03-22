Кантауров Вячеслав Викторович
Место рождения
Дата рождения16.05.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1946
Рождение ребёнка
Около 03.12.1972
Дочь: Кантаурова Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Кантаурова Людмила
Рождение ребёнка
Около 16.07.1981
Дочь: Маргайлик Алла Вячеславовна
Мать ребёнка: Кантаурова Людмила
Рустави, ქ. რუსთავი , ქვემო ქართლი
Рождение ребёнка
07.08.1991
Дочь: Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Кантаурова Татьяна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно