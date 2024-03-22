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Кантауров Вячеслав Викторович

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

16.05.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1946

Отец: Кантауров Виктор Александрович

Мать: Костина Клавдия Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 03.12.1972

Дочь: Кантаурова Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Кантаурова Людмила

Рождение ребёнка
Около 16.07.1981

Дочь: Маргайлик Алла Вячеславовна

Мать ребёнка: Кантаурова Людмила

Рустави, ქ. რუსთავი , ქვემო ქართლი
Рождение ребёнка
07.08.1991

Дочь: Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: Кантаурова Татьяна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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