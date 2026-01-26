Немков Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Немков Сергей

Автор
АГ
Городецкая А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Немкова Зинаида Сергеевна01.04.1935 г.р.
АлександрНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1935

Дочь: Немкова Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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