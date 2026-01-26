Немков Сергей
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Немкова Зинаида Сергеевна01.04.1935 г.р.
АлександрНеизвестно г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валентин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1935
Дочь: Немкова Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно