Фартушный Яков Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фартушный Яков Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1922 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1922

Сын: Фартушный Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Сирота Серафима Кононовна Сирота

Рождение ребёнка
07.10.1926

Дочь: Мария Яковлевна Борщева

Мать ребёнка: Сирота Серафима Кононовна Сирота

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сирота Серафима Кононовна Сирота

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сирота Серафима Кононовна Сирота

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