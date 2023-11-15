Фартушный Яков Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1922
Сын: Фартушный Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Сирота Серафима Кононовна Сирота
Рождение ребёнка
07.10.1926
Дочь: Мария Яковлевна Борщева
Мать ребёнка: Сирота Серафима Кононовна Сирота
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сирота Серафима Кононовна Сирота
Бракосочетание
Неизвестно