Катаева Светлана Леонидовна
Место рождения
Дата рождения27.07.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1976
Отец: не указан
Мать: Данилова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1994
Дочь: Борздова Анна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.10.2000
Дочь: Борздова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.03.2007
Сын: Катаев Данил Александрович
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
2021