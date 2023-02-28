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Катаева Светлана Леонидовна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

27.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1976

Отец: не указан

Мать: Данилова Анна Ивановна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.04.1994

Дочь: Борздова Анна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.10.2000

Дочь: Борздова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.03.2007

Сын: Катаев Данил Александрович

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
2021
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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