Янгаев Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янгаев Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1976

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1976

Отец: Янгаев Юрий Иванович

Мать: не указана

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