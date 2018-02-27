Крутофал (Осипова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутофал (Осипова) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1920

Дата смерти

27.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

YK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1920

Отец: Осипов Василий

Мать: Осипова Екатерина

Рождение ребёнка
15.08.1946

Сын: Крутофал Владимир

Отец ребёнка: Крутофал Василий

Рождение ребёнка
10.10.1956

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Крутофал Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутофал Василий

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.02.2018
Рига, Rīga
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Елгава, Jelgava
Кладбище «Sila kapi»
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