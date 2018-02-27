Крутофал (Осипова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1920
Дата смерти27.02.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1920
Отец: Осипов Василий
Мать: Осипова Екатерина
Рождение ребёнка
15.08.1946
Сын: Крутофал Владимир
Отец ребёнка: Крутофал Василий
Рождение ребёнка
10.10.1956
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Крутофал Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крутофал Василий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.02.2018
Рига, Rīga
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Елгава, Jelgava
Кладбище «Sila kapi»