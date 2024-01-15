Тушнолобова Мастерских Агафья Степановна
Место рожденияд.Мешалкино,Абатский район, Тюменской области
Дата рождения15.02.1913
Дата смерти23.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
15.09.1951
Сын: Тушнолобов Александр Ксенофонтович
Отец ребёнка: Тушнолобов Ксенофонт
д. Старая Маслянка, Абатского района, Тюменской области
Смерть
23.01.1991
д.Старая Маслянка,Абатский район,Тюменской области