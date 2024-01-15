Тушнолобова Мастерских Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушнолобова Мастерских Агафья Степановна

Место рождения

д.Мешалкино,Абатский район, Тюменской области

Дата рождения

15.02.1913

Дата смерти

23.01.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мешалкино,Абатский район, Тюменской области
Рождение ребёнка
15.09.1951

Сын: Тушнолобов Александр Ксенофонтович

Отец ребёнка: Тушнолобов Ксенофонт

д. Старая Маслянка, Абатского района, Тюменской области
Смерть
23.01.1991
д.Старая Маслянка,Абатский район,Тюменской области
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