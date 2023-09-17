Виноходов Василий Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноходов Василий Вячеславович

Виноходов Василий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.2007

Сын: Виноходов Степан Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.07.2017

Дочь: Виноходова Кира Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close