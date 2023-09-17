Виноходов Василий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.2007
Сын: Виноходов Степан Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.2017
Дочь: Виноходова Кира Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности