Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.04.1876
Муж: Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.11.1881
Дочь: Фонина Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Афанасьевич
Заднево, Калужская губ.
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Заднево, Калужская губ.
Смерть
Неизвестно