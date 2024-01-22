Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.04.1876

Муж: Яков Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.11.1881

Дочь: Фонина Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Афанасьевич

Заднево, Калужская губ.
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Заднево, Калужская губ.
Смерть
Неизвестно
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