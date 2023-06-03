Вова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилл

Мать: Миля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сережа

Мать ребёнка: Таня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег

Мать ребёнка: Таня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таня