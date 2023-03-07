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(Новоселова) Афимья (мл) Акинфеева

Место рождения

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1745

Отец: Новоселов Акинфей Никитин

Мать: Новоселова Анна Алексеева

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762