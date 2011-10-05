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Новикова Руфина Игоревна
Новикова Руфина Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.10.2011
Пол
Женский
Отец
Новиков Игорь Александрович
1982 г.р.
Мать
Новикова (Григоренко) Юлия Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2011
Отец:
Новиков Игорь Александрович
Мать:
Новикова Юлия Владимировна
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