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Новикова Руфина Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2011

Отец: Новиков Игорь Александрович

Мать: Новикова Юлия Владимировна