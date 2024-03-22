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Кузнецов Анатолий Валерьевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

31.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1963

Отец: Кузнецов Валерий Залманович

Мать: Кузнецова Людмила Дмитриевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.06.1987

Дочь: Васильева Василина Анатольевна

Мать ребёнка: Кузнецова Анжела Юрьевна

Рождение ребёнка
25.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Анжела Юрьевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анжела Юрьевна

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