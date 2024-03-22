Кузнецов Анатолий Валерьевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1963
Рождение ребёнка
05.06.1987
Дочь: Васильева Василина Анатольевна
Мать ребёнка: Кузнецова Анжела Юрьевна
Рождение ребёнка
25.07.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Анжела Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Анжела Юрьевна