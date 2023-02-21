Дроздецкая Ксения Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1895
Дата смертиПосле 1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1916
Рождение ребёнка
1920
Сын: Дроздецкий Петр Евдокимович
Отец ребёнка: Дроздецкий Евдоким Матвеевич
Рождение ребёнка
22.05.1929
Сын: Дроздецкий Николай Евдокимович
Отец ребёнка: Дроздецкий Евдоким Матвеевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Дроздецкий Владимир Евдокимович
Отец ребёнка: Дроздецкий Евдоким Матвеевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Дроздецкая Лидия Евдокимовна
Отец ребёнка: Дроздецкий Евдоким Матвеевич
Вступление в колхоз
20.08.1944
Работала в с/х арт. «Красный Пахарь» с 20.08.1944, дом – изба 1903 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздецкий Аркадий Евдокимович
Отец ребёнка: Дроздецкий Евдоким Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздецкая Ирина Евдокимовна
Отец ребёнка: Дроздецкий Евдоким Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздецкая Клавдия Евдокимовна
Отец ребёнка: Дроздецкий Евдоким Матвеевич
Смерть
После 1947