Дроздецкая Ксения Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздецкая Ксения Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1895

Дата смерти

После 1947

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1916

Муж: Дроздецкий Евдоким Матвеевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Дроздецкий Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Дроздецкий Евдоким Матвеевич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.05.1929

Сын: Дроздецкий Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Дроздецкий Евдоким Матвеевич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Дроздецкий Владимир Евдокимович

Отец ребёнка: Дроздецкий Евдоким Матвеевич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Дроздецкая Лидия Евдокимовна

Отец ребёнка: Дроздецкий Евдоким Матвеевич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Вступление в колхоз
20.08.1944
Работала в с/х арт. «Красный Пахарь» с 20.08.1944, дом – изба 1903 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздецкий Аркадий Евдокимович

Отец ребёнка: Дроздецкий Евдоким Матвеевич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздецкая Ирина Евдокимовна

Отец ребёнка: Дроздецкий Евдоким Матвеевич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздецкая Клавдия Евдокимовна

Отец ребёнка: Дроздецкий Евдоким Матвеевич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1947
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