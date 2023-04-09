Ахралович Викентий Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ахралович Елена Викентьевна
Мать ребёнка: Ахралович Александра Васильевна
Рождение ребёнка
24.12.1909
Дочь: Прохорова Нина Викентьевна
Мать ребёнка: Ахралович Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ахралович Николай Викентьевич
Мать ребёнка: Ахралович Александра Васильевна
Смерть
1940