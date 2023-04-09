Ахралович Викентий Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхралович Викентий Лукич

Ахралович Викентий Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ахралович Елена Викентьевна

Мать ребёнка: Ахралович Александра Васильевна

Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: Прохорова Нина Викентьевна

Мать ребёнка: Ахралович Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ахралович Николай Викентьевич

Мать ребёнка: Ахралович Александра Васильевна

Смерть
1940