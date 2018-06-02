Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Корж Павел Артемович
Корж Павел Артемович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.06.2018
Пол
Мужской
Отец
Канинец Артем Богданович
1985 г.р.
Мать
Корж Ирина Константиновна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.2018
Отец:
Канинец Артем Богданович
Мать:
Корж Ирина Константиновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь