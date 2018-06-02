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Корж Павел Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.2018

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.2018

Отец: Канинец Артем Богданович

Мать: Корж Ирина Константиновна