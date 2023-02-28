Суровцова Любовь Андреевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1855 ст.
Дочь: Суровцова София Александровна
Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович
Вологодской градской Благовещенской церкви у священника Александра Суровцова и жены Любови Андреевой. Восприемники: казенная повивальная бабка Матрена Федорова Федорова и Коллежский Советник Александр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно