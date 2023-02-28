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Суровцова Любовь Андреевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.06.1855 ст.

Дочь: Суровцова София Александровна

Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодской градской Благовещенской церкви у священника Александра Суровцова и жены Любови Андреевой. Восприемники: казенная повивальная бабка Матрена Федорова Федорова и Коллежский Советник Александр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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