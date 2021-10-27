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Макеев Александр Викторович

Место рождения

Корсаково Орловской обл.

Дата рождения

14.11.1958

Дата смерти

27.10.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.12.1981

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.10.2021

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