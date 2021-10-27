Макеев Александр Викторович
Место рожденияКорсаково Орловской обл.
Дата рождения14.11.1958
Дата смерти27.10.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.12.1981
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.10.2021