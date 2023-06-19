Пилипчук Максим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипчук Максим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пилипчук Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пилипчук Антонина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилипчук Антонина Васильевна

Смерть
Неизвестно