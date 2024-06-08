Рафаелян Елена Викторовна 30.11.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рафаелян Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1978

Отец: Гвоздев Виктор Дмитриевич

Мать: Гвоздева Морозова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рафаелян Гамлет

Рождение ребёнка
05.12.1997

Дочь: Рафаелян Ангелина Гамлетовна

Отец ребёнка: Рафаелян Гамлет

Рождение ребёнка
10.06.2003

Дочь: Рафаелян Виктория Гамлетовна

Отец ребёнка: Рафаелян Гамлет

Рождение ребёнка
27.05.2014

Дочь: Рафаелян Светлана Гамлетовна

Отец ребёнка: Рафаелян Гамлет

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