Рафаелян Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рафаелян Гамлет
Рождение ребёнка
05.12.1997
Дочь: Рафаелян Ангелина Гамлетовна
Отец ребёнка: Рафаелян Гамлет
Рождение ребёнка
10.06.2003
Дочь: Рафаелян Виктория Гамлетовна
Отец ребёнка: Рафаелян Гамлет
Рождение ребёнка
27.05.2014
Дочь: Рафаелян Светлана Гамлетовна
Отец ребёнка: Рафаелян Гамлет