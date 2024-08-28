Бухнер (Гофнер) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухнер Петер
Отец ребёнка: Бухнер Якоб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухнер Иоганнес
Отец ребёнка: Бухнер Якоб
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухнер Якоб
Рождение ребёнка
17.09.1832
Дочь: Шель (Шелль) (Бухнер) Елизавета
Отец ребёнка: Бухнер Якоб
Смерть
Неизвестно