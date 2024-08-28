Бухнер (Гофнер) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухнер (Гофнер) Елизавета

Бухнер (Гофнер) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухнер Петер

Отец ребёнка: Бухнер Якоб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухнер Иоганнес

Отец ребёнка: Бухнер Якоб

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухнер Якоб

Рождение ребёнка
17.09.1832

Дочь: Шель (Шелль) (Бухнер) Елизавета

Отец ребёнка: Бухнер Якоб

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.