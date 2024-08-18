Жданова-Чудина Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жданов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Чудин Григорий Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чудина Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Чудин Григорий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чудина-Горбунова Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Чудин Григорий Никитич
Смерть
Неизвестно