Жданова-Чудина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданова-Чудина Мария Александровна

Жданова-Чудина Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жданов Александр

Мать: Жданова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Чудин Григорий Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чудина Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Чудин Григорий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудин Григорий Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чудина-Горбунова Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Чудин Григорий Никитич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.