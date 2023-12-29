Селивонов Илья Силвестров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Селивонов Силвестр
Вычислено исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ефросиния Ильина
Мать ребёнка: Селивонова Евдокия Моисеева?
Вычислено исходя из записи в исповедальной ведомости.
Бракосочетание
До 1767
Вычислено исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Селивонова Евдокия Моисеева?
Исходя из возраста указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1771
Сын: Селивонов Иоанисим Яким Ильин
Мать ребёнка: Селивонова Евдокия Моисеева?
Исходя из возраста указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Домникия Ильина
Мать ребёнка: Селивонова Евдокия Моисеева?
Исходя их возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Селивонов Яков Ильин
Мать ребёнка: Селивонова Евдокия Моисеева?
Исходя из возраста в исповедальной ведомости за 1786 год.
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Селивонова Евдокия Моисеева?
Исходя из записи в исповедальной ведомости за 1787 год.
Бракосочетание
15.07.1792 ст.
Второй брак.
Работа или профессия
Неизвестно
посполитый бездворный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно