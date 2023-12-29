Селивонов Илья Силвестров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонов Илья Силвестров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Селивонов Силвестр

Мать: не указана

Вычислено исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ефросиния Ильина

Мать ребёнка: Селивонова Евдокия Моисеева?

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя из записи в исповедальной ведомости.
Бракосочетание
До 1767

Жена: Селивонова Евдокия Моисеева?

Вычислено исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1769

Сын: Селивонов Иоанн Ильин

Мать ребёнка: Селивонова Евдокия Моисеева?

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1771

Сын: Селивонов Иоанисим Яким Ильин

Мать ребёнка: Селивонова Евдокия Моисеева?

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Домникия Ильина

Мать ребёнка: Селивонова Евдокия Моисеева?

Кривоносовка, Сумська область
Исходя их возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Селивонов Яков Ильин

Мать ребёнка: Селивонова Евдокия Моисеева?

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста в исповедальной ведомости за 1786 год.
Рождение ребёнка
1782

Сын: Селивонов Данил Ильин

Мать ребёнка: Селивонова Евдокия Моисеева?

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из записи в исповедальной ведомости за 1787 год.
Бракосочетание
15.07.1792 ст.

Жена: Селивонова Хардтина Афанасьева

Кривоносовка, Сумська область
Второй брак.
Работа или профессия
Неизвестно
посполитый бездворный
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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