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Ермоленко Пантелеймон Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Ермоленко Иван Пантелеймонович

Мать ребёнка: Ермоленко Анастасия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ермоленко Трофим Пантелеймонович

Мать ребёнка: Ермоленко Анастасия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Ермоленко Исаак Пантелеймонович

Мать ребёнка: Ермоленко Анастасия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ермоленко Василий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Ермоленко Анастасия Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Анастасия Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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