Идрисова (Мельник) Татьяна Васильевна
Место рожденияд.Сосновка, Альшеевский р-н, БАССР
Дата рождения07.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1962
Отец: Мельник Василий Иванович
Мать: Мельник Раиса Федоровна
д.Сосновка, Альшеевский р-н, БАССР
Рождение ребёнка
14.08.1984
Отец ребёнка: Идрисов Расуль Мухарамович
Рождение ребёнка
30.06.1988
Дочь: Раянова Олеся Расульевна
Отец ребёнка: Идрисов Расуль Мухарамович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно