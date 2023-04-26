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Идрисова (Мельник) Татьяна Васильевна

Место рождения

д.Сосновка, Альшеевский р-н, БАССР

Дата рождения

07.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1962

Отец: Мельник Василий Иванович

Мать: Мельник Раиса Федоровна

д.Сосновка, Альшеевский р-н, БАССР
Рождение ребёнка
14.08.1984

Сын: Идрисов Радик Расульевич

Отец ребёнка: Идрисов Расуль Мухарамович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1988

Дочь: Раянова Олеся Расульевна

Отец ребёнка: Идрисов Расуль Мухарамович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Идрисов Расуль Мухарамович

Место жительства
Неизвестно
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан