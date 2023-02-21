Легконравов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти11.01.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
14.10.1892
Дочь: Лоткова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Легконравова Матрона Георгиевна/Егоровна
Рождение ребёнка
30.07.1894
Дочь: Любовь Александровна
Мать ребёнка: Легконравова Матрона Георгиевна/Егоровна
Рождение ребёнка
12.08.1897
Дочь: Лоткова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Легконравова Матрона Георгиевна/Егоровна
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Легконравов Василий Александрович
Мать ребёнка: Легконравова Матрона Георгиевна/Егоровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Легконравов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Легконравова Матрона Георгиевна/Егоровна
Рождение ребёнка
08.10.1902
Рождение ребёнка
1904
Сын: Легконравов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Легконравова Матрона Георгиевна/Егоровна
Рождение ребёнка
30.09.1906
Сын: Легконравов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Легконравова Матрона Георгиевна/Егоровна
Смерть
11.01.1915
Причина смерти: Воспаление легких