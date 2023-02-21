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Легконравов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

11.01.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Легконравов Дмитрий Дмитриевич

Мать: Легконравова Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
14.10.1892

Дочь: Лоткова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Легконравова Матрона Георгиевна/Егоровна

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1894

Дочь: Любовь Александровна

Мать ребёнка: Легконравова Матрона Георгиевна/Егоровна

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1897

Дочь: Лоткова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Легконравова Матрона Георгиевна/Егоровна

Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Легконравов Василий Александрович

Мать ребёнка: Легконравова Матрона Георгиевна/Егоровна

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1900

Сын: Легконравов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Легконравова Матрона Георгиевна/Егоровна

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1902

Сын: Легконравов 2 Детей Николай Александрович

Мать ребёнка: Легконравова Матрона Георгиевна/Егоровна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Легконравов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Легконравова Матрона Георгиевна/Егоровна

Рождение ребёнка
30.09.1906

Сын: Легконравов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Легконравова Матрона Георгиевна/Егоровна

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Смерть
11.01.1915
Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Причина смерти: Воспаление легких
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