Матрёна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Акулина Фомина

Отец ребёнка: Фома Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Софья Фомина

Отец ребёнка: Фома Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Аграфена Фомина

Отец ребёнка: Фома Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Николай Фомин

Отец ребёнка: Фома Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лисин Леонтий Фомин

Отец ребёнка: Фома Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
50
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Иванов

Смерть
Неизвестно
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