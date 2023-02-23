Матрёна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Акулина Фомина
Отец ребёнка: Фома Иванов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Софья Фомина
Отец ребёнка: Фома Иванов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Аграфена Фомина
Отец ребёнка: Фома Иванов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Николай Фомин
Отец ребёнка: Фома Иванов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лисин Леонтий Фомин
Отец ребёнка: Фома Иванов
Место жительства
1858
50
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Иванов
Смерть
Неизвестно