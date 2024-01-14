Плотникова -- Акилина Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1815
Дата смерти22.03.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.12.1830
Дочь: Плотникова Ульяна
Отец ребёнка: Плотников Зотий
Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плотников Зотий
Смерть
22.03.1895
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]