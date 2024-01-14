Плотникова -- Акилина Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова -- Акилина Филатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

22.03.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1830

Дочь: Плотникова Ульяна

Отец ребёнка: Плотников Зотий

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Зотий

Смерть
22.03.1895
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
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