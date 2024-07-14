Чаплыгина Евдокия Максимовна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чаплыгина Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаплыгин Никифор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Чаплыгина) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Чаплыгин Никифор Тимофеевич

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Чаплыгина) Надежда Никифоровна

Отец ребёнка: Чаплыгин Никифор Тимофеевич

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Чаплыгин Федор Никифорович

Отец ребёнка: Чаплыгин Никифор Тимофеевич

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Чаплыгин Матвей Никифорович

Отец ребёнка: Чаплыгин Никифор Тимофеевич

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Чаплыгина) Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Чаплыгин Никифор Тимофеевич

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Чаплыгина) Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Чаплыгин Никифор Тимофеевич

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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