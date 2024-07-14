Чаплыгина Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Чаплыгина) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Чаплыгин Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Чаплыгина) Надежда Никифоровна
Отец ребёнка: Чаплыгин Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Чаплыгин Федор Никифорович
Отец ребёнка: Чаплыгин Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Чаплыгин Матвей Никифорович
Отец ребёнка: Чаплыгин Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Чаплыгина) Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Чаплыгин Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Чаплыгина) Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Чаплыгин Никифор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно