Бутурлина Варвара Сергеевна
женский, родилась 13.03.1844, Москва, город федерального значения Москва
умерла 1848
ОтецБутурлин Сергей Петрович01.03.1803 г.р.
МатьБутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна25.06.1818 г.р.
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Рождение
13.03.1844
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1848
Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-2125-0001-000590/00000108.jpg МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ ЗНАМЕНСКОЙ НА ЗНАМЕНКЕ