Бутурлина Варвара Сергеевна 13.03.1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Бутурлина Варвара Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.03.1844, Москва, город федерального значения Москва

умерла 1848

Отец
Бутурлин Сергей Петрович01.03.1803 г.р.
Мать
Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна25.06.1818 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1844

Отец: Бутурлин Сергей Петрович

Мать: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-2125-0001-000590/00000108.jpg МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ ЗНАМЕНСКОЙ НА ЗНАМЕНКЕ

Смерть
1848

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