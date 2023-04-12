Александра Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Тураев Григорий Константинов

Отец ребёнка: Тураев Константин Тимофеев

Рождение ребёнка
20.09.1873

Сын: Тураев Сергий Константинов

Отец ребёнка: Тураев Константин Тимофеев

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тураев Сергий Константинов

Отец ребёнка: Тураев Константин Тимофеев

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Константинова

Отец ребёнка: Тураев Константин Тимофеев

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тураев Алексей Константинов

Отец ребёнка: Тураев Константин Тимофеев

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосья Константинова

Отец ребёнка: Тураев Константин Тимофеев

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тураев Василий Константинов

Отец ребёнка: Тураев Константин Тимофеев

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя