Александра Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Тураев Григорий Константинов
Отец ребёнка: Тураев Константин Тимофеев
Рождение ребёнка
20.09.1873
Сын: Тураев Сергий Константинов
Отец ребёнка: Тураев Константин Тимофеев
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тураев Сергий Константинов
Отец ребёнка: Тураев Константин Тимофеев
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Константинова
Отец ребёнка: Тураев Константин Тимофеев
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тураев Алексей Константинов
Отец ребёнка: Тураев Константин Тимофеев
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосья Константинова
Отец ребёнка: Тураев Константин Тимофеев
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тураев Василий Константинов
Отец ребёнка: Тураев Константин Тимофеев
Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя