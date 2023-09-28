Самусенко Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самусенко Ирина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1959

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

Около 1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1959

Отец: Губанов Борис Иванович

Мать: Губанова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
26.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самусенко Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
18.03.1985

Дочь: Мочалова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Самусенко Александр Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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