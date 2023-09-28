Самусенко Ирина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1959
Отец: Губанов Борис Иванович
Мать: Губанова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
26.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самусенко Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
18.03.1985
Дочь: Мочалова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Самусенко Александр Алексеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург