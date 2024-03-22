Дунаева (Григорьева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева (Григорьева) Надежда

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Место рождения

Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1963

Отец: Григорьев Алексей

Мать: Григорьева Татьяна

Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1984

Дочь: Елисеева Татьяна

Отец ребёнка: Дунаев Виктор

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1987

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Дунаев Виктор

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
19.07.2001

Муж: Дунаев Виктор

Развод
Неизвестно

Муж: Назаров Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Михаил

Место жительства
Неизвестно
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