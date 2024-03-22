Дунаева (Григорьева) Надежда
Место рождения
Дата рождения11.01.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1963
Отец: Григорьев Алексей
Мать: Григорьева Татьяна
Рождение ребёнка
29.03.1984
Дочь: Елисеева Татьяна
Отец ребёнка: Дунаев Виктор
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1987
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Дунаев Виктор
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
19.07.2001
Муж: Дунаев Виктор
Развод
Неизвестно
Муж: Назаров Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаров Михаил
Место жительства
Неизвестно