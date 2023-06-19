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Стародумов Филипп Васильев

Место рождения

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Стародумов Василий Кириллов

Мать: Стародумова Дарья Кондратьева

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Вера Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Семенова

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Стародумов Леонтий Филиппов

Мать ребёнка: Татьяна Семенова

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Настасья Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Семенова

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Стародумов Иван Филиппов

Мать ребёнка: Татьяна Семенова

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762