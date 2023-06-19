Стародумов Филипп Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Вера Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Стародумов Леонтий Филиппов
Мать ребёнка: Татьяна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Настасья Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Татьяна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762