Мухаир (Когут) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Когут Илья
Мать: Когут Анна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Мухаир Михаил
Отец ребёнка: Мухаир Юрий
с.Болохов,Долинский р-н,Ивано-Франковская обл
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мухаир Илья
Отец ребёнка: Мухаир Юрий
с.Болохов,Долинский р-н,Ивано-Франковская обл
Рождение ребёнка
1931
Сын: Мухаир Василий
Отец ребёнка: Мухаир Юрий
с.Болохов,Долинский р-н,Ивано-Франковская обл
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мухаир Богдан
Отец ребёнка: Мухаир Юрий
с.Болохов,Долинский р-н,Ивано-Франковская обл
Рождение ребёнка
10.04.1940
Дочь: Хитрук Анастасия
Отец ребёнка: Мухаир Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Засоба Оксана
Отец ребёнка: Мухаир Юрий
Смерть
1988