Мухаир (Когут) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаир (Когут) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Когут Илья

Мать: Когут Анна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Мухаир Михаил

Отец ребёнка: Мухаир Юрий

с.Болохов,Долинский р-н,Ивано-Франковская обл
Рождение ребёнка
1929

Сын: Мухаир Илья

Отец ребёнка: Мухаир Юрий

с.Болохов,Долинский р-н,Ивано-Франковская обл
Рождение ребёнка
1931

Сын: Мухаир Василий

Отец ребёнка: Мухаир Юрий

с.Болохов,Долинский р-н,Ивано-Франковская обл
Рождение ребёнка
1935

Сын: Мухаир Богдан

Отец ребёнка: Мухаир Юрий

с.Болохов,Долинский р-н,Ивано-Франковская обл
Рождение ребёнка
10.04.1940

Дочь: Хитрук Анастасия

Отец ребёнка: Мухаир Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Засоба Оксана

Отец ребёнка: Мухаир Юрий

Смерть
1988
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