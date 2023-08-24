Назарова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Назаров Илья Филиппович
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно