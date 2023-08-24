Назарова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Назаров Александр Ильич

Отец ребёнка: Назаров Илья Филиппович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Илья Филиппович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Илья Филиппович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Илья Филиппович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Илья Филиппович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Илья Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Илья Филиппович

Смерть
Неизвестно
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