Крутская (Кулинич) Пая Львовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Крутская (Кулинич) Пая Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кулинич Зоя Тимофеевна

Родилась, когда цветет шелковица
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутский Павел Иванович

Отец ребёнка: Крутский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутский Иван Иванович

Отец ребёнка: Крутский Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутский Иван Николаевич

Смерть
13.12.2006

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