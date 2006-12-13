Крутская (Кулинич) Пая Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.12.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Кулинич Зоя Тимофеевна
Родилась, когда цветет шелковица
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крутский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крутский Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.2006