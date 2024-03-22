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Новиков Федор

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Место рождения

Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

05.01.1927

Дата смерти

15.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1927

Отец: Новиков Иван

Мать: Новикова Наталья

Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.12.1955

Сын: Новиков Николай

Мать ребёнка: Новикова Анна (Галина)

Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
02.12.1957

Дочь: Сентищева Татьяна

Мать ребёнка: Новикова Анна (Галина)

Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
30.06.1962

Сын: Новикова Павел

Мать ребёнка: Новикова Анна (Галина)

Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Развод
Неизвестно

Жена: Новикова Анна (Галина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Анна (Галина)

Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
| Родители Федора старообрядцы были против свадьбы с Галиной, т.к. она была не старообрядка.
Смерть
15.04.1991
Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
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