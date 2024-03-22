Новиков Федор
Место рождения
Дата рождения05.01.1927
Дата смерти15.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1927
Отец: Новиков Иван
Мать: Новикова Наталья
Рождение ребёнка
08.12.1955
Сын: Новиков Николай
Мать ребёнка: Новикова Анна (Галина)
Рождение ребёнка
02.12.1957
Дочь: Сентищева Татьяна
Мать ребёнка: Новикова Анна (Галина)
Рождение ребёнка
30.06.1962
Сын: Новикова Павел
Мать ребёнка: Новикова Анна (Галина)
Развод
Неизвестно
Жена: Новикова Анна (Галина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Анна (Галина)
| Родители Федора старообрядцы были против свадьбы с Галиной, т.к. она была не старообрядка.
Смерть
15.04.1991
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно