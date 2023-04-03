Белоусова София Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Белоусов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Белоусов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Христина Александровна
Отец ребёнка: Белоусов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Белоусов Афанасий Александрович
Отец ребёнка: Белоусов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Настасия Александровна
Отец ребёнка: Белоусов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно