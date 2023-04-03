Белоусова София Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова София Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Белоусов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Белоусов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Христина Александровна

Отец ребёнка: Белоусов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Белоусов Афанасий Александрович

Отец ребёнка: Белоусов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Настасия Александровна

Отец ребёнка: Белоусов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно