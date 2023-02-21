Давыдов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Владимир Михайлович

Давыдов Владимир Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1796 по 1816
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1816 по 1849
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1849
Ржев, город Ржев, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close