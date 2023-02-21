Давыдов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1796 по 1816
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1816 по 1849
Смерть
1849