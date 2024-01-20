Пелагея Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Семенова

Пелагея Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Игнатий Федотов

Отец ребёнка: Федот Антонов

Золотаревка, Смагинская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1832 ст.

Сын: Василий Федотов

Отец ребёнка: Федот Антонов

Золотаревка, Смагинская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Лапшенкова Авдотья Федотова

Отец ребёнка: Федот Антонов

Золотаревка, Смагинская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1838 ст.

Сын: Ефим Федотов

Отец ребёнка: Федот Антонов

Новое Поле, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Антонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close