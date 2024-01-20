Пелагея Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Сын: Игнатий Федотов
Отец ребёнка: Федот Антонов
Рождение ребёнка
28.02.1832 ст.
Сын: Василий Федотов
Отец ребёнка: Федот Антонов
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Лапшенкова Авдотья Федотова
Отец ребёнка: Федот Антонов
Рождение ребёнка
02.07.1838 ст.
Сын: Ефим Федотов
Отец ребёнка: Федот Антонов
Новое Поле, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Антонов
Смерть
Неизвестно