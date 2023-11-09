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Бондаренко Игорь Валерьевич
Бондаренко Игорь Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.05.1951
Пол
Мужской
Отец
Бондаренко Григорий Иванович
Мать
Бондаренко (Грановская) Антонина (Нина) Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1951
Отец:
Бондаренко Григорий Иванович
Мать:
Бондаренко Антонина (Нина) Павловна
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