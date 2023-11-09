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Бондаренко Игорь Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1951

Отец: Бондаренко Григорий Иванович

Мать: Бондаренко Антонина (Нина) Павловна

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