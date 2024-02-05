Мария Ермолаева
Место рожденияд. Рождественно
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Ермолай Захаров
Мать: Прасковея Гаврилова
д. Рождественно
Бракосочетание
27.09.1859
д. Рождественно
Рождение ребёнка
16.01.1869
Дочь: Козина Ксения Еремеевна
Отец ребёнка: Пронин Еремей Евтихиев
д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
13.09.1871
Сын: Дмитрий Еремеев
Отец ребёнка: Пронин Еремей Евтихиев
д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 24.05.1876
Сын: Василий Еремеев
Отец ребёнка: Пронин Еремей Евтихиев
д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
19.09.1877
Дочь: Фекла Еремеева
Отец ребёнка: Пронин Еремей Евтихиев
д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
01.11.1885
Сын: Павел Еремеев
Отец ребёнка: Пронин Еремей Евтихиев
д. Рождествено Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно