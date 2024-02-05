Мария Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ермолаева

Место рождения

д. Рождественно

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Ермолай Захаров

Мать: Прасковея Гаврилова

д. Рождественно
Бракосочетание
27.09.1859

Муж: Пронин Еремей Евтихиев

д. Рождественно
Рождение ребёнка
16.01.1869

Дочь: Козина Ксения Еремеевна

Отец ребёнка: Пронин Еремей Евтихиев

д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
13.09.1871

Сын: Дмитрий Еремеев

Отец ребёнка: Пронин Еремей Евтихиев

д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 24.05.1876

Сын: Василий Еремеев

Отец ребёнка: Пронин Еремей Евтихиев

д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
19.09.1877

Дочь: Фекла Еремеева

Отец ребёнка: Пронин Еремей Евтихиев

д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
01.11.1885

Сын: Павел Еремеев

Отец ребёнка: Пронин Еремей Евтихиев

д. Рождествено Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно
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