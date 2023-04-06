(Грошева) Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
01.01.1950
Сын: Грошев Валерий Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Моденов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моденов ?
Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Смерть
Неизвестно