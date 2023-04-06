(Грошева) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грошева) Зинаида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Грошев Александр Михеевич

Мать: Грошева Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Грошев Валерий Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Моденов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моденов ?

Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Смерть
Неизвестно