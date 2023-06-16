Лыков Федор Максимович
Место рожденияМесто рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Лыков Максим Иванович
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Лыкова Дария Петровна
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лыкова Дария Петровна
Смерть
Неизвестно