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Лыков Федор Максимович

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Место рождения

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Лыков Максим Иванович

Мать: Лыкова Екатерина Матвеевна

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лыков Григорий Федорович

Мать ребёнка: Лыкова Дария Петровна

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыкова Дария Петровна

Смерть
Неизвестно